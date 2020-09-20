Toprağın çömleğe yolculuğu

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Toprağın, geçmişte yemek kaplarından başka atık su boruları, anforalar, zeytin yağı saklama küpleri ve testi gibi sayısız türde ürüne dönüştürüldüğü bu zanaat dalı bugün dekoratif eserlerin de eklenmesiyle Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi İzmir ve onun çömlekçilikle öne çıkan ilçesi Menemen'de icra edilmeyi sürdürüyor. Yaklaşık 30 işletmenin faaliyet gösterdiği Menemen'de 4 kuşaktır bu işle meşgul olan Yüksel ailesinin 1972'de kurduğu Topsan A.Ş. ise Avrupa ülkelerine ihracatıyla tanınıyor. Toprağın, saksı, saklama kapları, yoğurt kasesi ya da bahçe dekorasyonunda kullanılan küçük parçalara dönüştürüldüğü yolculuğu ise birçok safhadan oluşuyor.