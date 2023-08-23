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        Haberler Gündem Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı! 2023 TMO mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu ve 1 ton mısır kaç TL?

        Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatları açıklandı! İşte 2023 TMO mısır fiyatları

        Toprak Mahsulleri Ofisi'nden mısır alım fiyatına ilişkin son dakika açıklaması geldi. TMO ton başına mısır alım fiyatını duyurdu. Geçtiğimiz yıl mısır alım fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. İşte 2023 mısır fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 15:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:24
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        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 sezonu mısır alım fiyatlarını açıkladı. Ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlayan mısır hasadı ülke genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştı. 2023 yılı mısır üretiminin, 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilirken "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023 Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatı...

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        TMO'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

        TMO'nun sosyal medya platformundan, mısır alımlarının başlamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

        Mısır hasadının, ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı ve ülke genelinde de bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının oluşturulduğu ifade edildi.

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        TMO MISIR ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        2023 yılı mısır üretiminin, 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "TMO mısır alım fiyatı, ton başına 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO, Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. Ofis ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri, www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir."

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        TMO'nun, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edeceğine değinilen açıklamada, randevuların yarından 23 Ağustos saat 10.00'dan itibaren alınabileceği ve alımlara TMO işyerlerinde 24 Ağustos'tan itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28 Ağustos'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

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        Ofis iş yerlerinde, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacağı belirtilen açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatının (TMO ve ELÜS) ardından 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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