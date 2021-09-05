Toprak Razgatlıoğlu, 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde bugünkü ikinci yarış öncesi sıralama turlarında mücadele etti.

Ay-yıldızlı sporcu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Fransa'da Superpole yarışında damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Superpole yarışını Jonathan Rea ikinci, Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bugün TSİ 15.00'teki ikinci yarışa birinci cepten başlayacak.

Dün bu pistteki ilk yarışta da milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, birinci olarak podyuma çıkmış ve İstiklal Marşı'nı dinletmişti.

Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışla kariyerinin 13'üncü, bu sezon ise 8. birinciliğini kazandı.

Böylece Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında Jonathan Rea'nin 8 puan önünde 348 puanla liderliğini sürdürdü.