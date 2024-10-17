Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da dünya şampiyonluğu için piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağının 19 Ekim Cumartesi günkü ilk yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerinde tutması durumunda, ikinci dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de 19 Ekim Cumartesi günü koşulacak ilk yarışta en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerinde tutarsa, 20 Ekim'deki yarışlara bakılmaksızın 2024 dünya şampiyonluğunu garantileyecek.

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Dört yıl mücadele ettiği Pata Yamaha Prometeon Takımı'ndan ayrılıp, bu sezon başı 2 yıllığına Rokit BMW Takımı'yla anlaşan Toprak, Avustralya'daki 1. ayak yarışlarında istediği performansı sergileyemedi. İlk yarışı 5. sırada bitiren Toprak, superpole yarışında üçüncü olurken, ikinci yarışı ise motosikletinde yaşanan sorun yüzünden tamamlayamadı.

Sezon başı yeni takımı BMW ile performansı merak edilen Toprak, İspanya'nın Barselona kentindeki 2. ayağın ilk yarışında birinci olarak şampiyonluk için iddialı olduğunu gösterdi. Burada superpole yarışını da birinci bitiren milli motosikletçi, ikinci yarışta ise üçüncü sırayı aldı.

Barselona yarışları sonrası yaptığı açıklamada Toprak, "Birçok kişi, kazanan bir motosiklete sahip olmadığımızı söyledi. İnsanlara kazanan bir motosikletimiz olduğunu gösterdik. BMW için büyük bir proje ve ben de bunun bir parçasıyım. Şampiyonluğu kazanabilecek potansiyelimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

ÜST ÜSTE 13 YARIŞ KAZANARAK REKOR KIRDI

Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonanın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ilk yarışı ikinci sırada geçen milli sporcu, ikinci yarışa 9. cepten başlamasına karşın gerilerden gelerek birinci olmayı başardı ve kazanma serisinin fitilini ateşledi.

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Şampiyon sporcu, ardından organizasyonun İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz ayaklarındaki 3'er yarışı da birinci tamamlayıp, üst üste kazanma serisini 13 yarışa taşıyarak bu alanda WSBK rekorunu eline geçirdi.