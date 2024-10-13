Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da şampiyonluğu istiyor!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağında iyi sonuçlar elde ettiğini, gelecek hafta sonu İspanya'da şampiyonluğa ulaşmak istediğini belirtti.

Şampiyonanın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında iki ana yarışı da kazanan Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli motosikletçi Toprak, "İstediğimiz gibi bir hafta sonu geçirdik. Sadece Superpole yarışında birinciliği son anda kaybettik. Bu tabii ki beklemediğimiz bir şeydi ama her yarışta elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.