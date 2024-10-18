Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağında yarınki ilk yarışta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışa hazır olduğunu söyledi.

Toprak, WSBK'nin hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağının yarınki ilk yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega ile puan farkını koruması durumunda, ikinci dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Yarışla ilgiliaçıklamada bulunan Toprak, "Şu an stres yok. Tamamen yarışa odaklandık. Bugün antrenman yaptık. Bunun için çok rahat geçirdik. Şu anda motosikleti ayarlamaya çalışıyoruz. Yarına motoru biraz daha geliştirirsek bize daha çok yardımcı olacak. Şu anki görüntü yarışa hazır olduğumuz. İnşallah yarın birinci oluruz. En büyük hedefim bu." diye konuştu.