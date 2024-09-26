Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu'ndan sevindirici haber - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu'ndan sevindirici haber

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, kaza nedeniyle kaçırdığı 2 yarış sornası 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeniden piste çıkmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Razgatlıoğlu'ndan sevindirici haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, kaçırdığı 2 turun ardından bu hafta sonu İspanya'da yarışabilecek.

        Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Eylül'deki Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa yarışları serbest antrenman seansında kaza yapan Razgatlıoğlu'nun bu hafta pistlere geri döneceği ve 28-29 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek sezonun 10. turunda mücadele edeceği duyuruldu.

        Fransa ve İtalya'daki yarışları kaçıran Razgatlıoğlu'nun İspanya'da yarışmak için sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, yarınki ilk serbest antrenman seansı sonrasında durumunun yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu 365 puanla lider durumda bulunurken, en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ise 352 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?