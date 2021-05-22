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Toprak Razgatlıoğlu sezona podyumla başladı

Toprak Razgatlıoğlu, takımı Pata Yamaha ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ilk yarışında podyuma çıktı. İspanya’daki Aragon Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koyan Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından 3. sırada geçerek kariyerinin 25. podyumuna çıkmayı başardı. İspanya’da ikinci yarış yarın TSİ 15.00’te koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu sezona podyumla başladı

Toprak Razgatlıoğlu, takımı Pata Yamaha ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ilk podyumuna açılış yarışında ulaştı. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da Aragon Pisti’nde gerçekleştirilen yarışı üçüncü sırada tamamladı ve kariyerinin 25. podyumunu elde etti. Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, çıkışla birlikte ritmini yükseltmeyi başardı.
Bitime 16 tur kala 3. sıraya kadar yükselen Toprak Razgatlıoğlu, kalan bölümde de ritmini artırdı. Son tura kadar ikinciliği kovalayan Toprak, damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti. Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın TSİ 15.00’te yine Aragon Pisti’nde koşulacak.

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