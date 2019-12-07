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Kanser hastaları ve yakınlarına yönelik çalışmalar yapan 'Kanser Savaşçıları Derneği'ne Topak Şeker’den destek geldi. 'Ünlülerin kuaförü' olarak tanınan Şeker, kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut olmak amacıyla saçlarından vazgeçti.

Aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Şeker, 'Kanser Savaşçıları Derneği’nin projesine destek olmak amacıyla saçlarını kesti.

SAÇLARINI KAZITTI

Şeker, saçlarını kazıttıktan sonra da bir video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yaklaşık 400 bin takipçisini kanserle mücadele konusunda duyarlı olmaya davet eden kuaför, bu anlamlı davranışıyla taktir topladı.