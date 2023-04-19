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Haberler Gündem 3. Sayfa Topu almak için tırmandı, çenesine saplandı
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Çocukların oyununda feci olay! Topu almak için tırmandı, çenesine saplandı

Bursa'da, bir apartmanın bahçesine kaçan topunu almak için demir kapıya tırmanan Suriye uyruklu çocuk, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada kapı üzerindeki demir korkuluk çocuğun çenesine saplandı

Topu almak için tırmandı, çenesine saplandı
DHA

Bursa'da, bahçeye kaçan topu almak için bahçe kapısına tırmanan Suriye uyruklu Hala A.'nın (10) çenesine demir korkulu saplandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Hala A., kaçan topunu almak için bir evin bahçe kapısına tırmandı.

ÇIĞLIĞI DUYANLAR İHBARDA BULUNDU

Bu sırada dengesini kaybederek düşen Hala A.'nın çenesine kapının üstünde bulunan demir korkuluk saplandı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MAKİNEYLE KESİLEREK ÇIKARILDI

Hala A.'nın çenesine saplanan korkuluk, itfaiye ekiplerince demir kesme makasıyla kesilerek çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Hala A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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