Torba yasa 2024 maddeleri son dakika: Torba yasada neler var? 2. torba yasa Meclis'te ne zaman görüşülecek?

Torba yasa 2024 maddeleri son dakika: Torba yasada neler var? 2. torba yasa Meclis'te ne zaman görüşülecek?

Torba yasa maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Kasım ayında başlayan görüşmelerde artık son viraja girilmiş durumda. Pek çok ekonomik düzenlemeyi içeren 86 maddeden oluşan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk 55 maddesi kabul edildi. Peki, torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...

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MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR!

Meclis 16 Ocak'ta yeniden çalışmalarına başlamıştı. Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

Ayrıca Genel Kurul, bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek. Yeni torba yasanın tüm maddelerinin en kısa zamanda kabul edilmesi bekleniyor.