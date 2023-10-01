Emekli maaşlarına "kök maaş" üzerinden yapılan zam sonrası yeni bir düzenlemeyle maaşlara iyileştime yapılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.

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AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

Yapılan açıklamlar da göz önünde bulundurulduğunda TBMM gündemine gelecek torba yasa teklifinde emekli ek zammını da içeren düzenlemelerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.