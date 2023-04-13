GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞMA SÜRELERİ ARTIYOR!

Yasayla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılırdı. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Böylece iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

GEÇİCİ İŞÇİLER SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLECEK

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

"HEM BİR YIL ÇALIŞABİLECEK HEM DE KADROYA ATANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kanun teklifinin Genel Kurulda kabul edilmesinin ardından, “Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.