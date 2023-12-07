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        Haberler Gündem TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba Yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasa maddelerinde neler var, taşerona kadro ve emekli zammı var mı?

        Torba yasa ne zaman çıkacak? 2023 yeni torba yasa maddelerinde neler var?

        Torba yasa düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu. 80 maddelik torba kanun teklifi hatırlanacağı üzere 24 Kasım Cuma günü TBMM'ye sunulmuştu. Peki, "Gözler Meclis'te Torba Yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasa maddelerinde neler var?" İşte 2. torba yasa maddeleri ve içeriği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 08:53 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:53
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        Torba yasa teklifine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Söz konusu düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, ev hanımlarına emeklilik, taşeron işçilere kadro, emekli zammı ve çalışan emeklilere ikramiye torba yasa içerisinde yer alıyor mu sorusunu beraberinde getirdi. Peki, "Gözler Meclis'te Torba Yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasa maddelerinde neler var?" İşte detaylar...

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        TORBA YASA NE ZAMAN MECLİS'E GELİYOR?

        Haftalık çalışmasına 5 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

        Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

        Hemen belirtelim ki ev hanımlarına emeklilikle iligli bir madde torba yasada yer almadı. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.

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        TAŞERONA KADRODA SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor. Bununla birlikte bu konuyla ilgili de bir madde torba yasada yer almadı.

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        SSK PRİM BORÇLARINA AF GELECEK Mİ?

        Prim borçlarıyla ilgili de bir madde düzenlemede yer almadı. Ancak düzenlemeyle ilgili beklentiler sürüyor. Konuyla ilgili Habertürk'ten Ahmet Kıvanç önemli detayları okuyucularıyla paylaştı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinden satır başları;

        Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.

        Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

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        5 BİN TL İKRAMİYE TORBA YASADA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlayacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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