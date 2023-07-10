Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği emekli ve memur zammının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvaenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan torba yasa kapsamında yapılan açıklamaları haberimizde derledik. İşte 2023 yeni torba yasa maddeleri ve içeriği...

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2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.

TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?

Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.