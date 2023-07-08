Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği, emekli ve memur zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan torba yasa kapsamında memur maaşlarına yüzde 85 oranında zam gelecek ve en düşük memur maaşı ise 22 bin TL'ye yükselecek. "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan yasanın çıkacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 yeni torba yasa maddeleri...

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2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.

TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?

Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.