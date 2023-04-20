EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE, BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN TL OLDU!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bin 100'er lira 2 bin liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.