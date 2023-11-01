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        Haberler Gündem Torba yasa maddeleri ve içeriği: 2023 Torba yasada neler var? 2. torba yasa çıktı mı, neleri kapsıyor?

        Torba yasada neler ve hangi maddeler var? İşte içeriği ve maddeleri!

        Kabine Toplantısı öncesinde torba yasa içeriği ve maddeleri gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi Meclis'ten geçerken gözler torba yasa maddelerine çevrildi. Meclis'in ana gündem maddeleri arasında yer alan 2. torba yasanın içeriğinde; memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte 2023 yeni torba yasa içeriği ve maddeleri detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:33
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        Meclis gündemine gelmesi beklenen torba kanun teklifi gündeme geldi. 2. yeni torba yasanın TBMM'de görüşülmesi sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanacağı öngörülüyor. Emekli ve memur zammı, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok farklı konuyu içermesi beklenen yeni torba yasa hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "2. Yeni torba yasada neler var ve hangi maddeleri kapsıyor?" sorularının yanıtları...

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        TORBA YASA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Henüz TBMM Başkanlığı'na torba yasa teklifi sunulmadı. Ancak kulislerden edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor.

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        Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti. Yıldırım'ın açıklamasına da bakıldığında Meclis'in açılmasını takip eden günlerde emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin de yer alması beklenen torba yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması ön görülüyor.

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        CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

        AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek.

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        YENİ EMEKLİ ZAMMI NASIL OLACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinden satır başları;

        Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.

        Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

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        EMEKLİYE ZAM NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna emekliye zamla ilgili açıklamanın ilk Kabine Toplantısı sonrasında yapılacağını açıkladı. Ancak, Erdoğan’ın konuşmasında "bu yıl sonuna doğru" ifadesini kullanması nedeniyle emekliye refah zammının ocak ayından itibaren uygulanması bekleniyor.

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        MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

        Hatırlanacağı gibi memur maaşlarıyla ilgili toplu sözleşme oranı geçtiğimiz aylarda netleşmişti. Buna göre memur maaşlarına yıl sonunda enflasyon artış oranına ek olarak yüzde 15 oranında zam yapılacak. OVP'teki tahmin doğru çıkar yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gelirse 6 aylık artış oranının yüzde 37 civarında olması bekleniyor. Bu veriler ışığında refah payı eklenmemesi halinde memur maaşlarına yüzde 45 yüzde yüzde 50 oranları arasında zam yapılması bekleniyor. Bununla birlikte şuan için memur maaşlarında ek zam ile ilgili resmi bir açıklama gündemde yer almıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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