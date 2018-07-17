Torba yasa ile ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada torba yasada bedelli askerlik düzenlemesi ve OHAL sonrasına ilişkin düzenlemelerin yer alacağı belirtildi. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? İşte Torba yasa ile ilgili AK Parti'den gelen son açıklama...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan torba yasa ile ilgili konuştu. Turan yaptığı açıklamada torba yasanın komisyon çalışmaları planlandığı gibi giderse önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na geleceğini söyledi

İşte Bülent Turan'ın açıklaması:

Ümit ediyorum, komisyon biran önce toplanacak ve bu görüşmeleri yapacaktır. Teklifin komisyon aşaması bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüşmeler nihayete erecektir. Biz şimdiye kadar AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi, gündemimizi ihmal ettik ki bunu ihmal edelim. Bunun takvimlenmesiyle ilgili sorunumuz vardı. Bunu diğer kanunlarla birlikte çözme imkanı bulduk.