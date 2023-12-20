Torba yasa Meclis'te görüşülüyor! 2. yeni torba yasa maddeleri ve içeriği
AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni torba yasa içeriği ve maddeleri son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik 2. torba yasada çalışan emekliye ikramiye, 3600 ek gösterge, bağ-kur prim eşitleme, kademeli ve erken emeklilik ve taşerona kadro düzenlemelerinin olacağı beklentisi bulunuyor. Torba yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da yasalaşarak yürürlüğe gireceği öngörülüyor. İşte 2023 yeni torba yasa içeriği ve maddeleri ile ilgili ayrıntılar...
Torba yasa maddeleri yakından takip ediliyor. Birçok ekonomik düzenlemeyi içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 43 madde kabul edildi. TBMM'de görüşmeler devam ederken "Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
TORBA YASA ÇIKTI MI?
AA muhabirinin AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.
Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak. Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor. TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.
YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Buna göre, toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-27 Aralık tarihlerinde görüşüleceği tahmin ediliyor.
TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından torba yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.
2. TORBA YASADA NELER VAR?
Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler, ev hanımlarının ve taşeron işçilerin gözü TBMM'de görüşülmesi beklenen ikinci torba yasada. Kritik birçok başlığı barındıracağı öngörülen torba yasa teklifinin yeni yıldan önce Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Torba yasada ise emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına yapılacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, “Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır” diye konuştu.
YENİ TORBA YASA MADDELERİ
Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili yasa tasarısının TBMM’ye verildiğini hatırlatan Karakaş, “Bu fonun oluşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı’nın seçim vaatlerinden biri olan yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi ilk gündemlerden biri olacaktır. Evlilik kredisiyle ilgili 150 bin liralık rakamın enflasyon oranında güncellenmesi de söz konusu olacak. İlk etapta ise depremzede gençlere bu kredinin verilmesiyle uygulamanın verilmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.
“Devlet tarafından ev hanımlarına bin 430 lira prim desteği sağlanacak”
Karakaş, torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu olduğunu belirterek, “Ev hanımları kendi primlerini şu anda 4 bin 293 lira yatırmaktalar. Devlet tarafından ise bin 430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacaktır” şeklinde konuştu.
“15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurlar 3600 ek göstergeden faydalanacak”
Ayrıca yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin de torba yasadaki ana konulardan biri olduğunu dile getiren Karakaş, “Özellikle yüksekokul ve üniversite mezunu olup 3600 ek gösterge için birinci dereceye gelen memurların beklenti içerisinde olduğu düzenlemenin de torba yasa kanununa girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanabileceği söylenebilir” ifadelerine yer verdi.
“Bağ-Kur’luların 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor”
Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söyleyen Karakaş, “Geçmiş tarihlerde defalarca çıkan prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf ve sanatkarların prim eşitlemesi dediğimiz yani 9 bin gün olan primlerinin 7 bin 200 gün prime düşürülerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor. Bu düzenlemenin torba yasada yer almasıyla beraber şirket ortakları, bilanço esasına göre defter tutanlar, özetle esnaf ve sanatkar tabiri içerisinde yer almayanların faydalanması söz konusu olmayacaktır. Sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olan berberler, kuaförler, lokantacılar ve ayakkabıcılar gibi esnaf ve sanatkarların faydalandırılması öngörülmektedir” dedi.
Karakaş, 90 bin kişiyi aşkın taşeron işçiyle ilgili bir düzenleme yapılmasının da beklendiğini söyleyerek, kamuda bir taşerona bağlı olarak çalışanların da kadroya geçmesinin önünün açılacağını aktardı.