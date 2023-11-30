Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TORBA YASA SON GELİŞMELER | 2023 Torba yasa ne zaman çıkacak? SGK prim borçlarına af, taşerona kadro torba yasa maddeleri arasında var mı?

        Torba yasa Meclis'e geliyor! Gözler torba yasa maddelerinde!

        Torba yasa Meclis'e geliyor. SGK prim borçlarına af, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye, taşerona kadro, en düşük emekli maaşı ve ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlemelerle ilgili gözler torba yasa düzenlemesine çevrildi. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada hangi maddeler yer alıyor. İşte merak edilen detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Torba yasa ile ilgili son durum ve torba yasa düzenlemesinde yer alması beklenen maddeler Ankara kulisleri başta olmak üzere kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, torba yasada SGK prim borçlarına af, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye, taşerona kadro, en düşük emekli maaşı ve ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlmeyle ilgili maddeler yer alacak mı? İşte merak edilenler...

        2

        YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?

        Ekonomik konuların üzerinde durulacağı torba yasanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni torba yasa maddeleri arasında; memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor.

        3

        TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

        AK Parti 80 maddelik torba yasayı Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanı Güler; "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecek.

        4

        TAŞERONA KADRODA SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

        Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.

        5

        SSK PRİM BORÇLARINA AF GELECEK Mİ?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinden satır başları;

        Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.

        Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

        6

        5 BİN TL İKRAMİYE TORBA YASADA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlayacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler