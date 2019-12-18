Mersin'de daha önce iki ayrı 'Süpürme' operasyonu gerçekleştiren narkotik polisi 6 aylık takip sonrasında torbacı denen kişilere uyuşturucu temin eden şahıslara şafak operasyonu gerçekleştirdi. Bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda 500 polis görev yaptı. 5 polis köpeği ve dronların da kullanıldığı operasyon Mersin Merkez ilçelerinde 10 mahallede yapıldı. Dört ilde daha aynı anda gerçekleştirilen operasyonda sadece Mersin'de 14 kişi yakalanarak tutuklandı. Yapılan son operasyon sonrasında Süpürme 1 ve 2 operasyonlarıyla birlikte toplamda 28 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonrasında güvenlik güçleri 5 kilo esrar, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

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