Torino - Fiorentina maçı heyecanı

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Torino, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Fiorentina takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Torino 13 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Fiorentina 14 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Torino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fiorentina son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 131 kodlu maçı oynayanlar; Torino galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Fiorentina galibiyet oranı 2.60. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Torino son haftadaki Genoa müsabasında 1-2 kazandı.

Fiorentina ise AC Milan karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Torino, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Fiorentina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Fiorentina, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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