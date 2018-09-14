Torns - Angelholms FF düellosu

Torns ve Angelholms FF, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Torns 41 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Angelholms FF 24 puanda ve 10. sırada. Torns son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 337 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torns kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Angelholms FF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Torns son hafta oynanan Angelholms FF maçında 0-0 berabere kaldı.

Angelholms FF ise Torns maçında 0-0 berabere kaldı.

Torns, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 8 gol yedi.

Angelholms FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Angelholms FF, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.

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