Torns - Lunds BK maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Güney maçında Torns ile Lunds BK, 13 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 31 puanlı Torns 3. sırada bulunuyor, Lunds BK 24 puana sahip ve 6. sırada. Torns son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Lunds BK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 107 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torns kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Lunds BK sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Torns son haftadaki Rosengard müsabasında 1-2 kazandı.

Lunds BK ise Lindsdals IF Kalmar maçında 1-2 kazandı.

Torns, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 6 gol yedi.

Lunds BK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Lunds BK, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.