Toronto FC - Atlanta United rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Toronto FC, 28 Ekim 2018 Pazar günü Atlanta United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:30. 33 puanlı Toronto FC 19. sırada bulunuyor, Atlanta United 69 puana sahip ve 1. sırada. Toronto FC, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atlanta United, son 6 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 550 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toronto FC kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.50, Atlanta United sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt 2.70, üst 1.20 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Toronto FC önceki hafta Atlanta United mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Atlanta United ise Toronto FC maçında 2-2 berabere kaldı.

Toronto FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Toronto FC, kendi sahasında 35 gol attı, 28 gol yedi.

Atlanta United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Atlanta United, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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