Toronto FC - Los Angeles Galaxy maç önü

ABD MLS maçında Toronto FC ile Los Angeles Galaxy, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:30. 27 puanlı Toronto FC 19. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 38 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Toronto FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Los Angeles Galaxy son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 545 kodlu maçı oynayanlar; Toronto FC galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Toronto FC son hafta oynanan Los Angeles Galaxy maçında 1-0 kazandı.

Los Angeles Galaxy ise Colorado Rapids karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Toronto FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Toronto FC, kendi sahasında 25 gol attı, 22 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Los Angeles Galaxy, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.

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