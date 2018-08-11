Toronto FC - New York City FC karşılaşma önü

Toronto FC ve New York City FC, 12 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. Toronto FC 23 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken New York City FC 44 puanda ve 3. sırada. Toronto FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 769. İddaa'da Toronto FC kazanır 1.95, berabere biter 3.20, New York City FC kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Toronto FC son hafta oynanan Atlanta United maçında 2-2 berabere kaldı.

New York City FC, Columbus Crew karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Toronto FC, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 14 gol yedi.

New York City FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. New York City FC, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ