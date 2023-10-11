Toros Dağları'ndaki Ceceler Kulesi yıllara meydan okuyor

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Ceceler'in yanı sıra Karadağ Mağarası'nın yaklaşık 850 metre kuzeybatısında Söyler Kulesi'nin bulunduğunu belirten Takmer, "Söyler Kulesi, kırsal mülke dair iyi bir örnek sunar. İki katlı kule kare planlıdır ve yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar iyi korunmuş. Her iki katında da birer kapı ve pencere bulunmaktadır. Söyler Kulesi ile Karadağ Mağarası'nın birbiriyle bağlantılı olduğuna şüphe yoktur" diye konuştu.

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Takmer, şunları kaydetti: "Bu tür kulelerin birincil işlevi tarımsal ürünleri depolamak, tehlike anında çiftlik personeli için barınak sağlamak ve zeytinyağı gibi ikincil ürün elde etmekti. Barınma, savunma ve üretim amacı taşıyan bu kuleler, çiftliğin merkezindeki konumu ve göze batan duvar işçiliğiyle diğer binalardan kolayca ayırt edilebilir.