Toroslar'da 420 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Mersin'in Toroslar ilçesinde 420 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 13.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:50
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 420 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
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