Toroslarda yüzyıllardır aynı yöntemle kurutulan etler kışın sofraları süslüyor

Atalardan miras kalan yöresel lezzet kurutulmuş et, genellikle pişen her yemeğe katılıyor ve farklı bir aroma veriyor. İlçede asırlardır süregelen et kurutma geleneği, depolama sistemlerinin ve soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen, alışkanlıklarından ve yöresel lezzetlerinden vazgeçmek istemeyen bölge halkı tarafından halen kullanılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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