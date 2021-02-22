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Toroslarda yüzyıllardır aynı yöntemle kurutulan etler kışın sofraları süslüyor

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan, yeşil bitki örtüsü, engebeli arazileri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Konya'nın Taşkent ilçesinde yöre halkı tarafından tuzda bekletilerek kurutulan et, kış aylarında da sevilerek tüketiliyor.

Toroslarda yüzyıllardır aynı yöntemle kurutulan etler kışın sofraları süslüyor
AA

Atalardan miras kalan yöresel lezzet kurutulmuş et, genellikle pişen her yemeğe katılıyor ve farklı bir aroma veriyor. İlçede asırlardır süregelen et kurutma geleneği, depolama sistemlerinin ve soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen, alışkanlıklarından ve yöresel lezzetlerinden vazgeçmek istemeyen bölge halkı tarafından halen kullanılıyor.

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