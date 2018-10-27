Torpedo Armavir - Krasnodar II maçı rakamları

Rusya FNL maçında Torpedo Armavir ile Krasnodar II, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Torpedo Armavir 17 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Krasnodar II 30 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Torpedo Armavir, son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Krasnodar II son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 473. İddaa'da Torpedo Armavir kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Krasnodar II kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Torpedo Armavir önceki hafta Anzhi Makhachkala II mücadelesinde 3-1 kazandı.

Krasnodar II, Kuban Krasnodar II karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Torpedo Armavir, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 12 gol yedi.

Krasnodar II, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Krasnodar II 13 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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