Torpedo Armavir - Shinnik düellosu

Rusya FNL maçında Torpedo Armavir ile Shinnik, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Torpedo Armavir 1 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Shinnik 14 puanda ve 9. sırada. Torpedo Armavir, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shinnik, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 425 kodlu maçı oynayanlar; Torpedo Armavir galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 2.90, Shinnik galibiyet oranı 1.80.

Torpedo Armavir son haftadaki Zenit St. Petersburg II müsabasında 2-0 kazandı.

Shinnik, Baltika Kaliningrad karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Torpedo Armavir, 1 gol attı ve 7 gol yedi.

Shinnik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shinnik, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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