Goal'ün haberine göre, Rusya doğumlu olan 19 yaşındaki Erving Botaka-Yoboma, henüz 14 yaşındayken, şimdilerde 3. Lig'de mücadele veren Torpedo Moskova'nın altyapısına girerken profesyonel olduktan sonra farklı birkaç ekibin formasını terletti. 6 gün önce Torpedo Moskova'ya transfer olan Botaka, altyapısında yetiştiği kulübe geri dönme heyecanı yaşarken ağır bir durumla karşılaştı.

Ülkedeki en yaygın sosyal medya platformlarından olan VK'de, Zapad-5 Ultras taraftar grubu, Erving Botaka-Yoboma için öfke dolu sözler sarf ederken bir gönderide, ''Siyah bizim kulübümüzün renklerinden biri olabilir ama biz takımımızda sadece beyazları istiyoruz'' şeklinde ırkçı bir söylemde bulundu.

Torpedo Moskova Başkanı Roman Avdeyev, yaşananların ardından Erving Botaka-Yoboma'yı savundu. Öte yandan Rus Futbolcular Birliği Başkanı Alexander Zotov da tepkisini dile getirerek ''Dünya Kupası'ndan sonra ortam biraz değişti ama halen bir grup salak var. Dünya Kupası sırasında halkımızın ne kadar açık görüşlü olduğunu gördük. Fakat dar görüşlü her ülkede var'' dedi.

Rus kulübü, yaşanan bu tatsız olayların ardından genç oyuncuyu transfer ettikten yalnızca 6 gün sonra serbest bıraktı.

Zaman zaman ırkçılığın baş gösterdiği Rusya'da daha önce Hulk ve Axel Witsel, transfer oldukları Zenit'in taraftarları tarafından ırkçılığa maruz kalmışlardı.

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