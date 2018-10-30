Torpedo Zhodino - Dinamo Minsk maçı istatistikleri

Torpedo Zhodino ve Dinamo Minsk, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:45. 46 puanlı Torpedo Zhodino 5. sırada bulunuyor, Dinamo Minsk 53 puana sahip ve 3. sırada. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dinamo Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 497. İddaa'da Torpedo Zhodino kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Torpedo Zhodino önceki hafta Slavia Mozyr mücadelesinde 2-0 kazandı.

Dinamo Minsk, Vitebsk karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Torpedo Zhodino, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Torpedo Zhodino, kendi sahasında 18 gol attı, 3 gol yedi.

Dinamo Minsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Minsk, 17 gol atarken 7 gol yedi.

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