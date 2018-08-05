Torque - Defensor Sporting maç önü

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Torque ile Defensor Sporting, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. Torque son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Defensor Sporting, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 577 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torque kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Defensor Sporting sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Torque önceki hafta Progreso mücadelesinde 0-2 kazandı.

Defensor Sporting ise CA Penarol karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Defensor Sporting, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Defensor Sporting 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ