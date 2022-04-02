Torrent açıkladı! 2 yıldız derbide yok

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Deneyimli olduğum için milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed sakat döndü. Taylan Antalyalı ve Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istediler. Takımdan, taraftar ve başkandan bu galibiyet için memnunuz."

SAKATLIKLAR

"Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağı. Mustafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok."