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        Torunlarının gözü önünde kurşunlandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki torunuyla motosiklette seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:44
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        Torunlarının gözü önünde kurşunlandı
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        Mersin Toroslar'a bağlı Alsancak Mahallesi'nde dün 56 yaşındaki Salih Ş, motosiklette torunlarıyla markete giderken Efrenk Kordonu Caddesi'nde kimliği belirsiz bir motosiklet sürücüsü tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Tabancayla başından vurulan Salih Ş, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosikletli ve kasklı zanlının, torunlarıyla motosiklette seyreden Salih Ş'ye yaklaşıp başına tabancayla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

        Kayıtlarda, silahla vurulan Salih Ş. ve torunlarının motosikletten düştüğü görülüyor.

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        #silahlı saldırı
        #Mersin
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