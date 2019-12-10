Torunlarıyla aynı sırayı paylaştılar

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyü ilkokulunda “Dedelerden okul anıları” projesi kapsamında dedeler okul yıllarını torunlarıyla tekrar yaşadı. 62 yıl aradan sonra ezberlediği 23 Nisan şiirini aynı sınıfta okuyan Hasan dede ise ilk günkü heyecanı tekrar yaşadı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, önce babalardan masallar, daha sonra da öğrencilerin hayallerini kendi imkânlarıyla gerçekleştiren Değirmenüstü köyü ilkokulu öğretmeni Recep Bingöl, sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Recep öğretmen ve öğrencileri tarafından yürütülen “Dedelerden okul anıları” adını verdikleri proje ile dedeler okula davet edildi. Yıllar önce eğitim gördükleri okulda torunları ile aynı sırayı paylaşan dedeler, öğrencilik anılarını torunları ile paylaştı.

Öğrencilik yıllarında ezberlediği 23 Nisan adlı şiiri 62 yıl aradan sonra tekrar aynı sınıfta okuyan 76 yaşındaki Hasan Enes, ilk günkü heyecanı yine yaşadığını söyledi. Türkiye’nin eğitimde çağ atlattığını öğrencilere anlatan Hasan dede, kendi öğrencilik yıllarında imkânsızlıklardan dolayı sadece iki yıl okuduğunu ve devletin şimdiki öğrencilere sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Proje ile öğrencilerde yaşlılara yönelik sevgiyi ve saygıyı aşılamak olduğunu belirten Recep öğretmen, “projemiz kapsamında okulumuza köyde bulunan dedelerimizi davet ettik. Onlarda bizi kırmayıp okul anılarını öğrencilerimizle paylaştı. Dedelerimizin anılarında duygu dolu anlar yaşadık. Oldukça verimli bir çalışma oldu” dedi.

Öğrencilerden Yahya Ekinci ise, “Dedelerimizin anıları bizleri oldukça duygulandırdı. Onların bize verdiği nasihatlarla artık okulumuzu okuyacağız” diye konuştu.