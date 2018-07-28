Fransa'dan tatile geldiği memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki kız torunuyla odada birlikte yakaladığı 20 yaşındaki İsmet K.'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren 62 yaşındaki Mehmet Ali Y., tutuklandı.



DHA'nın haberine göre olay, dün saat 02.00 sıralarında, Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'da yaşayan Mehmet Ali Y., yaz tatilini geçirmek için kız torunu D.T. ile memleketi Çivril'e geldi. Mehmet Ali Y., gece, iddiaya göre torunu D.T.'nin bulunduğu odadan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek istedi. Girdiği odada, torununu İsmet K. ile yakalayınca öfkelendi. Mehmet Ali Y., K.'yı göğsünden av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Silah sesini duyan komşuları, jandarmaya ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan K., ambulansla kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen öldü. Mehmet Ali Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ölen K.'nın cenazesi ise dün yakınlarınca teslim alındı. K., cenaze namazının kılındığı Çıtak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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