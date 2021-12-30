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Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, organize sanayi bölgesinin önümüzdeki dönemde hem TOSB tarafından yapılan Beyçelik Gestamp hem de Mazsan, Hasçelik, Askaynak, Tırsan, Toyotetsu ve Birinci Otomotiv yatırımları ile birlikte 144 bin metrekarelik yeni ilave üretim alanına kavuşacağı açıklandı.

Toplantıda konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, bölgenin bir cazibe merkezi olduğunu, özellikle yabancı yatırımcıların bölgeye çok fazla rağbet gösterdiğini söyledi. Dudaroğlu, "Keşke daha fazla alanımız olsaydı, şu anda yabancı yatırımcılara ‘yerimiz dar’ demek zorunda kalıyoruz" açıklamasında bulundu.

TOSB’un bir diğer yatırımı olan indirici merkez konusunda da bilgiler veren Dudaroğlu, bu yatırım ile mevcut elektrik gücünün artırılacağını söyledi. Dudaroğlu, “Önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek kapasite artışlarıyla birlikte bir indirici merkez yapmamız gerekiyordu. Mevcut kurulu gücümüzü iki misli artırarak 200 MVA’ya çıkarılacak yatırımın maliyeti yaklaşık 60 milyon TL’dir” dedi.