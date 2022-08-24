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Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF), geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü trafik kazalarının teknik sebeplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, ülkemizde ağır ticari araç parkının yaş ortalamasının 17 olduğuna, yaşlı ve yüksek kilometreli ağır ticari araçların bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle araç sahiplerini alternatif bakım çözümleri üretmeye yönelttiğine dikkat çekildi.

TOSEF Genel Sekreteri Hakkı Urfa, "Kazaya sebebiyet veren araçların ağır vasıtalar olması bir başka soruyu da gündeme getiriyor. Sorulardan bir bu araçların bakımlarının ne sıklıkta yapıldığı. Diğer soru ise araçlarda en önemli ekipman olan lastiklerin durumu. Bakımsız, doğru ellerde kontrolleri yapılmayan, ömrünü tamamlamış lastiklerle trafiğe çıkan her araç trafikteki can ve mal güvenliğini tehdit ediyor" dedi.

'YEDEK PARÇA KALİTESİNE DİKKAT'

Ağır ticari araçlarda fren bakımının kritik bir önem taşıdığını ifade eden Urfa, yedek parça kalitesinin de göz ardı edildiğinin altını çizdi.

Urfa, "Yapılan açıklamalarda özellikle Mardin ilimizde meydana gelen kazaya sebebiyet veren araç için 'freni boşaldı' ifadesinin kullanılması önemli. Burada ağır vasıtalarda özellikle fren bakımlarının ne kadar sıklıkla yapıldığı ve fren aksamlarında kullanılan yedek parçaların kalitesine ayrıca önem verilmeli. Ayrıca fren bakımını yapan servislerin standardı ve bu servislerde çalışan teknisyenlerin yetkinliklerine de bakılmalı. Ülkemizde çalışan teknisyenlerin mesleki yeterlik belgelerinin hızlıca tamamlanması yetkin olmayan teknisyenlerin eğitimlerinin tamamlayıp bu belgeyi almaları sağlanmalıdır. Tüm araçların ve özellikle ağır vasıtaların bakımlarının zamanında yapılması bu tür elim vakaların ortaya çıkmasına engel olacaktır" dedi.

'OTOBÜSLER UÇAKLAR GİBİ SÜREKLİ BAKIMA ALINMALI'

Yolcu otobüslerinin de bakımsız şekilde trafikte dolaştığını söyleyen Urfa, bu araçlar için ayrı bir parantez açılması ve incelenmesi gerektiğini belirtirken, "Yolcu otobüsleri aynı yolcu uçakları gibi belirli sürelerde bakıma alınmalı ve bakım sonrası sefere çıkmalıdır. Son dönemde artan enflasyon ve küresel tedarik problemleri sebebi ile araçlarda kullanılan yedek parçaların fiyatları da ciddi oranda arttı. Bu durum, araç sahiplerini alternatif çözümler üretmeye zorluyor. Özellikle ağır vasıtalarda fren balataları pabuçlu olarak değiştirilmesi gerekirken daha az maliyetli olan ve mevcut pabuçların üzerindeki balataların değiştirilmesi yöntemi ile yapılan onarımlar hem sağlıksız hem de standart dışı bir onarım tekniği olarak risk teşkil etmektedir. Ayrıca fren bakımı yapılan ve bu bakımlarda fren balataları değişen araçların mutlaka fren testinden geçmesi gerekir" uyarılarını sıraladı.