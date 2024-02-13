Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TOSFED, İstanbul Park'ın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı - Futbol Haberleri

        TOSFED, İstanbul Park'ın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), nisan ayı başında yapılacak İstanbul Park'ın işletmesiyle ilgili ihalenin şartnamesinde, pistin bedelsiz olarak federasyonun kullanımına açılması ve Formula 1 yarışı düzenlenmesi maddelerinin yer aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOSFED'den İstanbul Park açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), nisan ayı başında düzenlenecek olan İstanbul Park'ın işletmesiyle ilgili ihalenin şartnamesinde, pistin bedelsiz olarak federasyonun kullanımına açılması ve Formula 1 yarışı düzenlenmesi maddelerinin yer aldığını belirtti.

        TOSFED, akıbetinin ne olacağı kamuoyu tarafından merakla takip edilen İstanbul Park'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Altı ayı aşkın süredir devam eden işgalde artık sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pistin işletmesi ile ilgili ihale duyurusunda, TOSFED'in pistin Türk sporcularımız tarafından kullanılmasına dair çağrısına resmi olarak yer verildi. Nisan ayı başında yapılacak yeni ihalenin şartnamesinde, milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pistin bedelsiz olarak TOSFED kullanımına açılması şart koşuldu. Pistin kapılarının, 2005’ten bu yana ilk kez Türk sporu ve sporcusuna açılmasının yanı sıra ihale koşullarında yer alan Formula 1’in ülkemize geri getirilmesi şartı da hem otomobil sporları hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor." denildi.

        Açıklamada ayrıca, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın şu ifadelerine yer verildi:

        "Yeni ihale şartnamesiyle İstanbul Park’taki fiili işgalin sonlanacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. 2021'deki federasyon başkanlığı seçimlerinde, pistin tekrar gerçek sahibi olan sporumuza kazandırılabilmesi için gereken tüm mücadeleyi yürüteceğimize dair bir söz vermiştim. Bu söz kapsamında pistin Türk sporcularımız tarafından kullanılacak olmasının gururunu yaşıyoruz. Öte yandan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin yeniden düzenlenebilmesi adına devletimiz tarafından federasyonumuza verilen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle federasyonumuz ve sporumuza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, Formula 1’in yeniden ülkemize dönmesinin yolunu açan ve pistin Türk sporcularımıza hizmet etmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve Sayın Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu’ya şükranlarımızı sunuyorum. Yeni sürecin devletimiz, milletimiz ve sporumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'