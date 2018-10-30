Manchester City maça hızlı başladı. Mücadelede henüz 6. dakika oynanırken Riyad Mahrez sahne aldı ve Manchester City'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı.

Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve Manchester City deplasmanda Tottenham'ı tek golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 26'ya yükseltti. Tottenham ise 21 puanda kaldı.

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