Premier Lig'de 29. hafta mücadelesinde Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham'ın menajerliğini Unai Emery'nin yaptığı Arsenal'i ağırladı.



Maçın 16. dakikasında Arsenal 1-0 öne geçti: Alexandre Lacazette'in asistini boş geçmeyen Aaron Ramsey takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Arsenal'de golü atan Ramsey, 72. dakikada oyundan çıktı ve yerini Mesut Özil'e bıraktı.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Tottenham penaltı kazandı. Topun başına geçen Kane hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Son dakikalarda Arsenal de bir penaltı kazandı ancak Pierre-Emerick Aubameyang, penaltı vuruşunda gol atmayı başaramadı.

Arsenal'de Lucas Torreira, 90+5'te Danny Rose'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve Tottenham 29. haftayı 61, Arsenal ise 57 puanla kapadı.