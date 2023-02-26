İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Tottenham ile Graham Potter'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.
Londra ekiplerinin karşı karşıya geldiği maçta, puan tablosunun 4. basamağındaki Tottenham, 10. sıradaki Chelsea'yi ağırladı.
Skipp'in ikinci yarının 19. saniyesinde attığı golle öne geçen Tottenham, Kane'in 82. dakikadaki golüyle iki farklı galibiyete ulaştı.
Tottenham puanını 45'e yükseltti. Ligde son 5 maçını kazanamayan Chelsea ise 31 puanda kaldı.
YORUMLAR