Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City'yi konuk etti.
12. dakikada gerçekleşen pozisyonda Raheem Sterling sarı kart görürken Tottenham cephesi, kartın kırmızı olması şeklinde görüş belirtti.
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde İlkay Gündoğan penaltı kaçırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
42. dakikada sarı kart gören Oleksandr Zinchenko, 60. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve Manchcester City 10 kişi kaldı.
63. dakika oynanırken Lucas Moura'nın pasında rakip fileleri havalandıran Steven Bergwijn, Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi. Yeni transfer ilk maçında golle tanıştı!
71. dakika oynanırken Tanguy Ndombele'nin hazırladığı pozisyonu gole çeviren Heung-Min Son, Tottenham'ı 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Tottenham sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
25. hafta sonunda 51 puanda kalan Manchester City, lider Liverpool'un 22 puan gerisinde kalırken Tottenham puanını 37'ye yükseltti.
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