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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham, 427 gün sonra tekrar Premier Lig’de lider - Futbol Haberleri

        Tottenham, 427 gün sonra tekrar Premier Lig’de lider

        Tottenham, İngiltere Premier Lig'de ilk 8 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 20 puanla averajla zirveye yükseldi. Kuzey Londra ekibi, tam 427 gün sonra ligde liderlik koltuğuna oturmuş oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:53
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        Tottenham, 427 gün sonra lider
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        İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda 10 kişi kaldığı mücadelede Luton Town'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Avustralyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou'nun takımı, Manchester City’nin puan kaybetmesinin ardından 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla liderliğe yükseldi. Kuzey Londra temsilcisi, böylelikle 427 gün sonra tekrardan ligde ilk sırayı aldı.

        Tottenham, 7. kez Premier Lig’de lider

        Tottenham, daha önce sezon içerisinde 6 kez ilk sırada yer almış ve bunların 5’i sadece bir hafta sürmüştü. İngiliz temsilcisi, tarihinde tek uzun süreli liderliğini 2020-2021 sezonunda 9. ve 12. haftalar arasında yaşadı.

        Heung-min Son, 6 golle takımın en golcüsü

        Tottenham’ın Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta attığı 6 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Öte yandan sezon başında takıma katılan James Maddison da 2 gol ve 5 asistle Son ile birlikte Tottenham’ın skor yükünü çeken oyuncuların başında geliyor.

        Ange Postecoglou’dan iyi bir sezon başlangıcı

        Sezon başında takımın başına geçen Avusturalyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou yönetiminde İngiliz ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 2.50 puan ortalaması yakaladı. 58 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Celtic ile farklı kulvarlarda 5 şampiyonluk yaşarken, Avustralya Milli Takımı'yla da Asya şampiyonu oldu.

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