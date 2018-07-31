Tottenham - AC Milan düellosu

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında Tottenham ile AC Milan, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:35. Tottenham son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. AC Milan son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Tottenham galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, AC Milan galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Tottenham son hafta oynanan AC Milan maçında 2-0 kazandı.

AC Milan ise Tottenham karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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