Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham ile Barcelona karşı karşıya geliyor... Grubun diğer maçında ise Inter deplasmanda PSV'ye konuk oluyor. Grubun ilk haftasında Barcelona evinde PSV'yi 4-0 yendi. Inter ise Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

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TOTTENHAM: 0 - BARCELONA: 1 (2 Coutinho)

(İlk yarı oynanıyor)

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Wanyama, Lucas Moura, Lamela, Son, Kane

BARCELONA: Ter Stegen, Semedi, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Messi, Suarez, Coutinho

STAT: Wembley

HAKEM: Felix Zwayer

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

MESSİ'DEN HARİKA BAŞLANGIÇ



Lionel Messi, takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci isim olmayı da başardı.

B GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona 1 1 0 0 4 0 +4 3 Inter 1 1 0 0 2 1 +1 3 Tottenham 1 0 0 1 1 2 -1 0 PSV 1 0 0 1 0 4 -4 0

İSTATİSTİKLER (OPTA)

Tottenham ile Barcelona, 1992 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinden sonra ilk, toplamda ise üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Nisan 1982'de eşleşmede gülen taraf toplamda 2-1'lik skorla Barcelona olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı son 11 maçın sadece birini kaybeden Barcelona (8G 2B), bu turnuvada çıktığı son iki İngiltere deplasmanında galip gelemedi (Chelsea ile 1-1 berabere & Manchester City'ye 1-3 mağlup).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç grup maçını da kazanan Tottenham, bu karşılaşmaların her birinde üçer gol attı.

Barcelona ile karşılaştığı son dokuz resmi maçın sadece birini kazanan Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino (3B 5M), bu karşılaşmaların tamamına Espanyol'un başında çıktı.

Deplasmanda çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçında tek galibiyet alan Barcelona (3B 3M), bu süreçte sadece Sporting'i mağlup edebildi (geçen sezon 1-0).

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